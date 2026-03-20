ascolti tv don matteo chiude in bellezza forbidden fruit crolla

Il 19 marzo, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che Don Matteo ha ottenuto il risultato migliore, grazie alla messa in onda dell’ultima puntata di stagione. Forbidden Fruit, invece, ha registrato un calo di ascolti rispetto alle precedenti puntate. La serata ha visto una netta preferenza del pubblico per la fiction con il sacerdote, mentre il programma concorrente ha subito una diminuzione di spettatori.

I dati del 19 marzo assegnano la vittoria a Don Matteo che chiude in maniera ottima in occasione dell'ultima puntata di stagione Gliascolti tvdel 19 marzo assegnano la vittoria aDon Matteo 15andato in onda con l’ultima puntata, mentreForbidden Fruitè calato al 12%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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