Ascolti tv Don Matteo stravince contro Forbidden Fruit

Il risultato degli ascolti del 15 gennaio vede Don Matteo confermarsi come programma più seguito, nonostante un calo rispetto alla prima puntata. La fiction mantiene un buon livello di ascolti, risultando ancora tra i programmi preferiti dal pubblico, mentre Forbidden Fruit registra dati inferiori. Questi dati evidenziano le preferenze degli spettatori in questa prima parte dell’anno televisivo.

Leggi anche: Ascolti tv, Don Matteo parte benissimo e doppia Forbidden Fruit Leggi anche: Ascolti tv giovedì 8 gennaio: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Piazzapulita Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola, Formigli meglio di Infante-Del Debbio; Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv dell'8 gennaio, Don Matteo è tornato e mette tutti in ombra; Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota. Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari - La fiction Rai vince col 23% di share in prima serata, Forbidden Fruit al 13,1%, Del Debbio 'risponde' a Formigli: tutti i dati Auditel

