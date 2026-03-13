Ascolti tv ‘Don Matteo 15’ vince prima serata con il 20,7%

La prima serata di ieri, 12 marzo, ha visto 'Don Matteo 15' conquistare il primo posto con il 20,7% di share. La fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica ha attirato circa 3 milioni di spettatori. La trasmissione si è confermata tra le più seguite della serata, superando altri programmi in onda. La vittoria di share ha segnato un risultato importante per la rete.

(Adnkronos) – 'Don Matteo 15' ha vinto la prima serata di ieri, 12 marzo, con il 20,7% di share. La fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato allo schermo 3.465.000 telespettatori. Su Canale 5 il serial turco 'Forbidden Fruit' ha intrattenuto 1.987.000 telespettatori, pari al 14,1%. Su La7 'Piazzapulita' ha totalizzato 982.000 telespettatori e il 7,5%. Su Rete 4 'Dritto e rovescio' ha radunato 885.000 telespettatori, pari al 7,1%. Su Rai3 'Splendida cornice' ha segnato 1.050.000 telespettatori e il 6%. Su Italia 1, 'Mission: Impossible – Dead Reckoning' è stato visto da 809. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

