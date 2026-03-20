L’Ascoli ha ripreso gli allenamenti al Picchio Village in vista della partita di lunedì sera contro l’Arezzo, capolista del campionato. I numeri della squadra finora sono da record, ma la sfida sarà decisiva per mantenere la posizione in classifica. La partita si giocherà in trasferta alle ore 20 e rappresenta un momento importante della stagione per i bianconeri.

L’Ascoli di Tomei ieri ha ripreso la preparazione al Picchio Village. I bianconeri si sono ufficialmente proiettati verso la trasferta di Arezzo che si giocherà in casa della capolista lunedì sera 30 marzo (avvio alle ore 20.30 con diretta su Rai Sport). Lì probabilmente passerà il treno più importante a disposizione per credere ancora nella vittoria del campionato. Aggiudicarsi lo scontro diretto infatti, a quel punto, finirebbe per proiettare l’Ascoli verso un grande finale di campionato a spese proprio dei toscani che non vincono in casa da 3 partite. In attesa di ciò le attenzioni saranno chiaramente rivolte a Sestri Levante, dove stasera i toscani sfideranno un Bra affamato di punti salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, i numeri sono già da primato. Ma adesso bisogna battere l’Arezzo

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