Ascoli sono tornati gioco e risultati Così ora si può battere chiunque
L’Ascoli torna a vincere e a giocare come sa fare. Dopo la vittoria per 3-1 contro il Livorno, i bianconeri dimostrano di aver ritrovato convinzione e solidità. Ora si sente che questa squadra può davvero affrontare chiunque. La partita ha riacceso l’entusiasmo nel pubblico e rimesso in carreggiata il cammino del team di Tomei.
È questo l’ Ascoli che vogliamo. L’esaltante successo sul Livorno (3-1) ha consentito di rimettere in luce tutte le qualità migliori della formazione di Tomei. La prestazione sfoderata contro i toscani venerdì sera è stata convincente sotto quasi tutti i punti di vista. Diciamo quasi, perché qualche piccola sbavatura c’è stata nonostante il 3-1 e una partita messa in ghiacciaia con largo anticipo. Nella prima parte dell’incontro il portiere Vitale è apparso un po’ distratto sia in fase di impostazione dal basso che sulle uscite. Qualche altro errorino si è poi aggiunto ad opera dei compagni di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
