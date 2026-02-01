L’Ascoli torna a vincere e a giocare come sa fare. Dopo la vittoria per 3-1 contro il Livorno, i bianconeri dimostrano di aver ritrovato convinzione e solidità. Ora si sente che questa squadra può davvero affrontare chiunque. La partita ha riacceso l’entusiasmo nel pubblico e rimesso in carreggiata il cammino del team di Tomei.

È questo l’ Ascoli che vogliamo. L’esaltante successo sul Livorno (3-1) ha consentito di rimettere in luce tutte le qualità migliori della formazione di Tomei. La prestazione sfoderata contro i toscani venerdì sera è stata convincente sotto quasi tutti i punti di vista. Diciamo quasi, perché qualche piccola sbavatura c’è stata nonostante il 3-1 e una partita messa in ghiacciaia con largo anticipo. Nella prima parte dell’incontro il portiere Vitale è apparso un po’ distratto sia in fase di impostazione dal basso che sulle uscite. Qualche altro errorino si è poi aggiunto ad opera dei compagni di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, sono tornati gioco e risultati. Così ora si può battere chiunque

Approfondimenti su Ascoli Livorno

Novak Djokovic, grande protagonista degli Australian Open con dieci titoli, ha recentemente commentato la sua attuale forma.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ascoli Livorno

Argomenti discussi: L’Ascoli cambia marcia: ora il bis. Venerdì bisogna battere il Livorno; Ascoli – Perugia 2-1: premiata la caparbietà dei bianconeri, tre punti meritati; Ascoli, missione tre punti. Tomei punta il Perugia: Stavolta niente scuse, azzanniamo la gara; 23^giornata Ascoli Perugia 2-1.

Ascoli, sono tornati gioco e risultati. Così ora si può battere chiunqueÈ questo l’ Ascoli che vogliamo. L’esaltante successo sul Livorno (3-1) ha consentito di rimettere in luce tutte le qualità migliori della formazione di Tomei. La prestazione sfoderata contro i toscan ... sport.quotidiano.net

Ascoli, Agostinone: Grande vittoria della squadra, Galuppini: Grande partita, questo stadio può toglierti il fiatoMister Agostinone ha commentato così la vittoria sul Perugia: Nel primo tempo l’Ascoli avrebbe meritato di realizzare più gol, Vitale non ha fatto ... picenonews24.it

Sono 22 i convocati per la sfida di stasera contro l'Ascoli Prima convocazione per il nuovo arrivato, Michele Camporese. #USLivorno1915 #QuelliComeNoi - facebook.com facebook