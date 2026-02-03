Dopo le feste l' Arezzo ha dato gas Ravenna e Ascoli adesso devono inseguire

Da arezzonotizie.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le feste, l’Arezzo ha ripreso a correre forte. I risultati delle prime partite del girone di ritorno hanno rafforzato il primo posto degli amaranto, che ora hanno un buon vantaggio sulle inseguitrici. Ravenna e Ascoli devono accelerare se vogliono restare in corsa.

L’Arezzo ha messo un cuscinetto di sicurezza tra il primo posto e le inseguitrici. Decisivo è stato l’inizio del girone di ritorno, con gli amaranto che hanno raccolto 13 punti su 15, sorpassando il Ravenna e allungando sull’Ascoli in classifica. I numeri dopo il giro di boa sono emblematici.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Arezzo ricordo

L’Ascoli ha ripreso la sua corsa . E adesso il big match con l’Arezzo

Calciatore dell?Under 15 dell?Ascoli aggredito da un 23enne sambenedettese a Porto d'Ascoli. La madre: «Adesso ha paura»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Arezzo ricordo

Argomenti discussi: Calendario scolastico 2026: vacanze di Carnevale regione per regione; Dopo le feste scatta l’allarme sicurezza: gli italiani investono sempre di più nella protezione della casa; Zona 30 centro storico, dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma; Rientro dopo le vacanze pasquali: l’Istituto ‘Ferrari’ pronto al trasloco finale.

dopo le feste lI trattamenti snellenti e rimodellanti che funzionano dopo le festeDai rulli agli infrarosi: se le feste natalizie hanno lasciato in eredità un corpo appesantito, ci sono alcuni protocolli slimming che possono essere d'aiuto ... iodonna.it

dopo le feste lStrategie e consigli per ritrovare il benessere dopo le festePer rimettersi in carreggiata, l'alimentazione rappresenta il pilastro principale su cui costruire ogni progresso futuro. fashiontimes.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.