Dopo le feste l' Arezzo ha dato gas Ravenna e Ascoli adesso devono inseguire

Dopo le feste, l’Arezzo ha ripreso a correre forte. I risultati delle prime partite del girone di ritorno hanno rafforzato il primo posto degli amaranto, che ora hanno un buon vantaggio sulle inseguitrici. Ravenna e Ascoli devono accelerare se vogliono restare in corsa.

L’Arezzo ha messo un cuscinetto di sicurezza tra il primo posto e le inseguitrici. Decisivo è stato l’inizio del girone di ritorno, con gli amaranto che hanno raccolto 13 punti su 15, sorpassando il Ravenna e allungando sull’Ascoli in classifica. I numeri dopo il giro di boa sono emblematici.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

