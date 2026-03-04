Durante la prima giornata delle sfilate prêt-à-porter Autunno-Inverno 20262027 a Parigi, sono state protagoniste le figlie d’arte, considerate vere icone di stile. Queste giovani fashioniste hanno mostrato come uniscono l’estetica della Generazione Z con un’eleganza classica e senza tempo. La manifestazione ha confermato la tendenza a valorizzare le eredi delle famiglie di moda come figure di spicco nel panorama attuale.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Da Dior nel pomeriggio a Saint Laurent la sera, nelle prime file delle sfilate parigine si fanno notare Lila Moss, Iris Law, Deva Cassel e Ever Anderson Parigi non delude mai. E la prima giornata ufficiale delle sfilate prêt-à-porter Autunno-Inverno 20262027 ne sono la conferma. Da subito infatti, la Ville Lumière si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto già da martedì 3 marzo. Tra i giardini delle Tuileries e le luci magnetiche della Rive Gauche, le star dettano legge in fatto di stile. Offrendo svariate masterclass su come declinare l’eleganza dal mattino fino a notte fonda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla Paris Fashion Week il trend moda è chiarissimo sin dall'inizio: le icone di stile da non perdere assolutamente sono le figlie d'arte, maestre nel mixare animo Gen Z ed eleganza timeless

Leggi anche: Paris Fashion Week: il relaxed tailoring e le tendenze moda uomo

Moda, sale il sipario sulla Paris Fashion WeekSono un centinaio gli appuntamenti in calendario: da non perdere l’esordio di Antonin Tron da Balmain e l’ultima sfilata di Alaïa con Pieter Mulier.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alla Paris Fashion

Temi più discussi: Il calendario della Paris Fashion Week 2026, tra debutti e addii; Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno Inverno 2026 2027. FOTO; Paris Fashion Week FW 27-27: il calendario delle sfilate tra debutti e visioni radicali; Ecco il calendario della Paris Fashion Week: quali sono gli eventi da non perdere.

Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front rowTra passerelle e prime file, Parigi accende i riflettori sullo stile: mentre sfilano le nuove collezioni, le celebrity rispondono con outfit impeccabili e scelte da copiare. Ecco i look delle star ai ... vanityfair.it

Kate e Lila Moss, look coordinati per mamma e figlia alla Paris Fashion Week 2026Kate Moss e sua figlia Lila sono approdate nella Città dell’Amore e delle Luci per dominare (ancora una volta) la scena della moda: tutto sui loro look abbinati. dilei.it

Tra libertà bohémien e anima rock’n’roll, Kate Moss è protagonista alla Paris Fashion Week 2026. Tutti i dettagli del look primaverile x.com

L'Officiel Italia. Argy · Aria. Alla Paris Fashion Week, @MatieresFecalesParis mette in scena “The One Percent”: una riflessione tagliente sul privilegio contemporaneo. Tailoring borghese esasperato, gonne monumentali, maschere che trasformano il denaro in facebook