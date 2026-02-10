Cucito ricamo e creatività Un laboratorio per i jeans

Questa sera si torna a parlare di sartoria e creatività con il ritorno del laboratorio “Metti a posto i panni”. L’iniziativa, pensata per riaccendere la passione per cucito e ricamo, ha già riscosso interesse tra chi vuole imparare o riscoprire tecniche manuali. Dopo il successo della prima edizione, gli organizzatori hanno deciso di riproporla, offrendo ancora una volta un’occasione per dedicarsi alla creatività sostenibile.

Lo aveva anticipato proprio al Carlino, qualche mese fa, all’avvio della prima edizione di ‘Metti a posto i panni!’, un ciclo di laboratori serali pensato per far riscoprire cucito, ricamo e creatività sostenibile. La 55enne forlivese Federica Siboni, titolare di ‘ Fedifo Shop & lab ’, in via Edmondo De Amicis, fa il bis e rilancia un nuovo programma di incontri in sei serate, a partire da oggi (19.30) e fino al 21 aprile. Dopo il successo della prima edizione – andata ‘sold out’ a poche ore dalla pubblicazione del programma sui social – il nuovo ciclo diventa "un progetto strutturato per stagioni – dichiara l’ideatrice – ciascuna associata a un materiale diverso, scelto tra i capi più comuni e presenti nelle case di tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera, in un laboratorio di ricamo e cucito, si dà nuova vita ai jeans vecchi.

A febbraio, a Faber Academy, si terrà un corso di cucito dedicato all’upcycling.

