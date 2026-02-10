Cucito ricamo e creatività Un laboratorio per i jeans

Da ilrestodelcarlino.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si torna a parlare di sartoria e creatività con il ritorno del laboratorio “Metti a posto i panni”. L’iniziativa, pensata per riaccendere la passione per cucito e ricamo, ha già riscosso interesse tra chi vuole imparare o riscoprire tecniche manuali. Dopo il successo della prima edizione, gli organizzatori hanno deciso di riproporla, offrendo ancora una volta un’occasione per dedicarsi alla creatività sostenibile.

Lo aveva anticipato proprio al Carlino, qualche mese fa, all’avvio della prima edizione di ‘Metti a posto i panni!’, un ciclo di laboratori serali pensato per far riscoprire cucito, ricamo e creatività sostenibile. La 55enne forlivese Federica Siboni, titolare di ‘ Fedifo Shop & lab ’, in via Edmondo De Amicis, fa il bis e rilancia un nuovo programma di incontri in sei serate, a partire da oggi (19.30) e fino al 21 aprile. Dopo il successo della prima edizione – andata ‘sold out’ a poche ore dalla pubblicazione del programma sui social – il nuovo ciclo diventa "un progetto strutturato per stagioni – dichiara l’ideatrice – ciascuna associata a un materiale diverso, scelto tra i capi più comuni e presenti nelle case di tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cucito ricamo e creativit224 un laboratorio per i jeans

© Ilrestodelcarlino.it - Cucito, ricamo e creatività. Un laboratorio per i jeans

Approfondimenti su Metti a posto i panni

Jeans, ago e immaginazione: il denim si trasforma con i laboratori serali di ricamo e cucito

Questa sera, in un laboratorio di ricamo e cucito, si dà nuova vita ai jeans vecchi.

Corso di cucito upycling: l'astuccio in jeans con nastri vintage

A febbraio, a Faber Academy, si terrà un corso di cucito dedicato all’upcycling.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Metti a posto i panni

Argomenti discussi: Cucito, ricamo e creatività. Un laboratorio per i jeans; Jeans, ago e immaginazione: il denim si trasforma con i laboratori serali di ricamo e cucito; IL CARNEVALE DI VIAREGGIO ACCENDE LA NOTTE CON IL SECONDO CORSO MASCHERATO; Il secondo Corso Mascherato a Viareggio.

cucito ricamo e creativitàCucito, ricamo e creatività. Un laboratorio per i jeansLo aveva anticipato proprio al Carlino, qualche mese fa, all’avvio della prima edizione di ‘Metti a posto i panni!’, ... ilrestodelcarlino.it

cucito ricamo e creativitàCorso di cucito upycling: l'astuccio in jeans con nastri vintageCreatività che prende forma in Faber Academy. A febbraio ti aspetta un’esperienza che va oltre un semplice laboratorio: un vero viaggio nell’upcycling creativo insieme ad Amèlie, in un ambiente accogl ... veronasera.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.