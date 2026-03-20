Il 22 marzo 2026 alle 17:30 si disputerà la finale di EFL Cup tra Arsenal e Manchester City. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già in circolazione. La partita vede le due squadre in testa alla classifica di Premier League, con l'Arsenal al primo posto e il Manchester City come principale inseguitore. La sfida rappresenta un momento importante nel calcio inglese di questa stagione.

La classifica di Premier League ci dice che la finale di EFL Cup sarà un affare tra le due squadre migliori del calcio inglese, ovvero la capolista Arsenal e la sua unica rivale, anche se con poche speranze di andarla a riprendere, ovvero il Manchester City. Ha fatto scalpore il 5-1 complessivo che il Real. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Manchester City (Finale EFL Cup, 22-03-2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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