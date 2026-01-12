Newcastle-Manchester City EFL Cup 13-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida Newcastle-Manchester City, valida per l’EFL Cup del 13 gennaio 2026 alle 21:00. Le due squadre si sono recentemente qualificate alla prossima fase delle rispettive competizioni, con modalità diverse: i Magpies hanno superato il Bournemouth ai supplementari, mentre i Citizens hanno dominato l’Exeter City. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette equilibrio e interesse.

Sia Newcastle che Manchester City hanno giocato sabato in FA Cup qualificandosi per il quarto turno ma la squadra di Eddie Howe ha avuto bisogno di supplementari e rigori per avere ragione del Bournemouth mentre quella di Pep Guardiola ha maramaldeggiato col povero Exeter City, travolto 10-1, potendo anche gestire meglio le energie. Quanto al . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

