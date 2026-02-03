Manchester City-Newcastle EFL Cup 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Manchester City cerca di chiudere la qualificazione in Coppa EFL contro il Newcastle. Dopo la vittoria per 2-0 nell’andata, i Citizens partono favoriti, ma gli uomini di Howe sono pronti a tutto per ribaltare il risultato in trasferta. La partita si gioca alle 21:00 e si prevede un match aperto, con il City che cerca di gestire il vantaggio e il Newcastle che spingerà per un’impresa.

Si riparte dalla vittoria per 2-0 del Manchester City nel match di andata che ovviamente ha indirizzato il discorso qualificazione a favore degli uomini di Guardiola lasciando al Newcastle il compito di provare a fare l’impresa in trasferta. Entrambi i club sono reduci da risultati poco soddisfacenti nel weekend di Premier League, con i Citizens. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Newcastle (EFL Cup, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Manchester City Newcastle Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Analisi della sfida Newcastle-Manchester City, valida per l’EFL Cup del 13 gennaio 2026 alle 21:00. Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La prima semifinale di Carabao Cup Analisi e approfondimenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle ore 21:00. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Manchester City Newcastle Argomenti discussi: Dove vedere Manchester City-Newcaslte di Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Anteprima: Manchester City e Newcastle si affrontano nel ritorno della semifinale di Carabao Cup; Man City v Newcastle: Three stats and three bets for Wednesday's EFL Cup semi-final; Manchester City-Newcastle, notte da dentro o fuori: chi va a Wembley? Lo streaming gratis. Manchester City vs Newcastle predictions: Cityzens to ground MagpiesExpert Manchester City vs Newcastle United predictions, including three tips for their crucial EFL Cup 2nd-leg encounter on 4 February 2026 at 21:00. goal.com Manchester City vs. Newcastle prediction, odds, picks for EFL Cup semifinal second leg on Wednesday, Feb. 4SportsLine soccer expert Jon Eimer has locked in his best bets for the second leg of the EFL Cup semifinal tie between Manchester City and Newcastle ... msn.com L'Arsenal si difende e segna nel finale con Kai Havertz nella gara di ritorno delle semifinali di Carabao Cup e torna in finale a 7 anni di distanza dal secco 3-0 subito dal Manchester City nel 2018: in panchina in quella stagione c'era ancora Arsène Wenger x.com "Sono un po' triste e arrabbiato, voglio essere primo" Pep Guardiola commenta il mercato del Manchester City: "Non capisco perché il club non spende più soldi" Nel mercato invernale, il City ha speso quasi 100 milioni di euro - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.