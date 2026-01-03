Minaccia l'ex compagna con una pistola a casa sua e le distrugge il cellulare | 33enne arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver minacciato l'ex compagna con una pistola e aver distrutto il suo cellulare a Marchirolo, Varese, lo scorso 30 dicembre. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno proceduto con l'arresto dell'uomo. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e minacciosi, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di rischio.

Lo scorso 30 dicembre un 33enne è andato a casa dell'ex fidanzata a Marchirolo (Varese) e l'avrebbe minacciata con una pistola. L'uomo le ha strappato via anche i documenti e il cellulare, che poi ha distrutto.

