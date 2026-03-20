Argentina due volte campione non si sono presentati | l'attacco alla Spagna scontro UEFA-CONMEBOL

La partita tra Spagna e Argentina è stata cancellata, provocando un acceso scambio tra le due federazioni. La frase

La cancellazione della sfida tra Spagna e Argentina scatena un duro botta e risposta tra federazioni. Accuse incrociate e versioni opposte: il caso Finalissima diventa un vero scontro politico nel calcio mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Argentina-Spagna a Doha, l’UEFA dura sulla Finalissima: “Solo speculazioni, nessuna sede alternativa”Il prossimo 27 marzo si dovrebbe giocare la finalissima tra Argentina e Spagna, in Qatar a Doha.

La Finalissima non si giocherà, l’Uefa dà la colpa all’Argentina: “Non ha accettato alcuna alternativa”L'Uefa ha confermato con un comunicato ufficiale che la Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna non si disputerà, con "grande disappunto e delusione".

Una selezione di notizie su 8220 Argentina due volte campione non...

Discussioni sull' argomento La colonia argentina si allunga: il Crc canta con Mengoni; Guerra in Iran, cancellata la Finalissima Spagna-Argentina in Qatar; Tutto pronto per l’avvio del Campionato Italiano Pro-Prestige 2026; Chi è Martina Stoessel, la fidanzata del giocatore dell'Inter Miami, Rodrigo De Paul.

Convocati Argentina Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori scelti, anche dalla Serie ACampione in carica, l'Argentina è nuovamente tra le due-tre favorite per vincere il Mondiale: il ct Scaloni punta sia su chi ha già conquistato il torneo, sia su nuovi giocatori. goal.com

La mancata disputa de La Finalissima tra Argentina e Spagna sta ancora facendo discutere. Il presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, non ha dubbi e si è espresso sulla questione a margine dei sorteggi di Copa Libertadores e Copa Sudamerica - facebook.com facebook

Dall'Argentina, #Dybala si avvicina al #BocaJuniors: tutti gli indizi per il ritorno in patria della Joya. C'entra la moglie x.com