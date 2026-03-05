Argentina-Spagna a Doha l'UEFA dura sulla Finalissima | Solo speculazioni nessuna sede alternativa

L'incontro tra Argentina e Spagna è previsto per il 27 marzo a Doha, in Qatar. L’UEFA ha dichiarato che non sono state prese in considerazione sedi alternative e ha definito le voci di possibili cambi di luogo come semplici speculazioni. La partita si svolgerà come programmato, nonostante il conflitto scoppiato nella regione del Golfo Persico.

Il prossimo 27 marzo si dovrebbe giocare la finalissima tra Argentina e Spagna, in Qatar a Doha. Condizionale d'obbligo dopo lo scoppio del conflitto che ha avvolto il Golfo Persico. Ma l'UEFA resta ferma sulle proprie scelte: "Nessuna altra sede presa in considerazione". Ma la decisione finale, slitta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Calcio, la Uefa sulla finalissima: “Al momento no alternative a Doha” Finalissima Spagna Argentina, adesso è deciso: ufficiali data e sede del match che ospiterà la prima storica sfida tra Messi e Yamal!È ufficiale: Spagna e Argentina si affronteranno nella prossima Finalissima CONMEBOL-UEFA, il trofeo che mette di fronte i campioni in carica di... Una selezione di notizie su Argentina Spagna a Doha l 8217 UEFA.... Temi più discussi: Finalissima 2026, il 27 marzo Spagna-Argentina sarà in esclusiva su Sky Sport; Guerra in Iran, la finalissima Argentina-Spagna può cambiare sede: le ipotesi alternative a Doha; La Finalissima tra Spagna e Argentina si farà, ma non in Qatar: tra le possibilità anche l'Olimpico di Roma, tutte le opzioni e quando si decide; Spagna-Argentina, il Qatar annuncia lo stop per la guerra: la Finalissima può saltare. Argentina-Spagna a Doha, l’UEFA dura sulla Finalissima: Solo speculazioni, nessuna sede alternativaIl prossimo 27 marzo si dovrebbe giocare la finalissima tra Argentina e Spagna, in Qatar a Doha. Condizionale d’obbligo dopo lo scoppio del conflitto che ha avvolto il Golfo Persico. Ma l’UEFA resta ... fanpage.it Finalissima Argentina-Spagna a Doha, la UEFA prende posizione sulle speculazioniIl futuro della potrebbe essere Finalissima è in bilico. La sfida tra Argentina e Spagna, in programma il 27 marzo a Doha, potrebbe non disputarsi. tuttomercatoweb.com Come anticipavo 3 giorni fa, l’Uefa adesso fa sapere che la decisione su Argentina-Spagna sarà presa alla fine della prossima settimana e che al momento non sono prese in considerazione altre sedi. Come anticipavo, si considera piuttosto uno spostamento x.com La Finalissima tra Spagna e Argentina è a rischio dopo lo stop alle competizioni deciso dal Qatar per la crisi in Medio Oriente Dove si potrebbe giocare: https://fanpa.ge/Mw5Wx - facebook.com facebook