Roma celebrata la 9a Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Oggi in tutta Italia i Municipi si sono illuminati di blu per la 9a Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Centinaia di Comuni hanno esposto lo striscione “Stop alle bombe sui civili” per ricordare le vittime e chiedere fine alle sofferenze dei civili coinvolti nei conflitti. La giornata si è svolta con grande partecipazione e sensibilità in molte città italiane.

Oggi, 3 febbraio, centinaia di Comuni italiani hanno illuminato di blu i Municipi ed esposto lo striscione "Stop alle bombe sui civili". Lo hanno fatto in occasione della nona Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita nel 2017 - con la Legge n.9 del 25 gennaio - non solo per commemorare i civili caduti ma anche per sensibilizzare sull'impatto umanitario che i conflitti hanno sulle popolazioni civili coinvolte. Per celebrare la ricorrenza, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) ha organizzato a Roma un evento presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati, durante il quale è stato rinnovato per i prossimi quattro anni il protocollo d'intesa tra l'Anvcg e l'Anci - Associazione nazionale comuni italiani, con cui si chiede il rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario per la protezione dei civili.

