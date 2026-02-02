Il Comune celebra la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Il Comune di Cesena ha ricordato le vittime civili di guerre e conflitti. Questa mattina, in piazza, un corteo ha attraversato la città, con cittadini e rappresentanti istituzionali che hanno deposto fiori e acceso candele. L’obiettivo è sensibilizzare la gente sulla drammatica realtà di chi soffre lontano dai riflettori. La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio, un gesto semplice ma forte, per ricordare chi ha perso la vita in nome di guerre che spesso sembrano lontane.

Nella mattinata di ieri, alla presenza dell'Associazione Nazionale Vittime civili di guerra di Forlì-Cesena, è stata deposta una corona ai piedi della lapide del palazzo comunale Nella mattinata di ieri, alla presenza dell'Associazione Nazionale Vittime civili di guerra di Forlì-Cesena, è stata deposta una corona ai piedi della lapide del palazzo comunale che ricorda le vittime civili della seconda guerra mondiale (solo nel Cesenate 700 persone uccise e 1800 ferite e mutilate in modo permanente). Per l'occasione inoltre l'orologio del palazzo comunale è stato illuminato di blu. Di fronte all'intensificarsi delle violenze in numerosi contesti bellici, è necessario ribadire l'assoluta necessità di proteggere i civili.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

