Anche in Scozia il Var fa danni | Se non è all’altezza aboliamolo gli arbitri si rendono ridicoli da soli

Il malfunzionamento del Var ha causato polemiche anche in Scozia, dove l’ex calciatore Ally McCoist critica il sistema. Il motivo è un arbitraggio ritenuto “orribile”, che ha sollevato numerose proteste tra tifosi e analisti. Secondo McCoist, se il video assistente non funziona correttamente, meglio eliminarlo, perché mette in cattiva luce gli arbitri. La questione rimane aperta, mentre si cercano soluzioni per migliorare le decisioni in campo.

Che il Var stia facendo sfracelli è un dato di fatto. E le lamentele arrivano anche dalla Scozia, dove l’ex calciatore dei Rangers Ally McCoist, ha chiesto l’abolizione del Var dopo aver definito “assolutamente orribile” l’arbitraggio in Scozia nel fine settimana. Ne scrive The Scottish Sun. “I Rangers hanno perso punti a Livingston, mentre il Celtic è stato sconfitto in casa dall’Hibernian; a beneficiarne maggiormente sono stati gli Hearts, che hanno portato il loro vantaggio a quattro punti a dieci partite dalla fine. Tuttavia, il tema principale sollevato da McCoist è stato l’arbitraggio, da lui definito “inetto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chivu: “Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l’Italia non va al Mondiale da undici anni, non è per gli arbitri”Cristian Chivu afferma che il motivo per cui l’Italia non partecipa ai Mondiali da oltre un decennio non sono le decisioni degli arbitri.

Conte: "Arbitri e Var devono migliorare, se tutti si lamentano.... Scudetto? Ma di che parliamo?"Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si è lasciato andare a dure critiche in conferenza stampa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Rugby, Sei Nazioni 2026: a Cardiff rimonta d’oro della Scozia. Il Galles non sa vincere; Sei Nazioni: dove e quando si vede Galles-Scozia in diretta TV e streaming; Sei Nazioni 2026, l’Irlanda batte l’Inghilterra. Vince anche la Scozia; Rugby, Sei Nazioni: la Scozia vince in Galles.

Italia-Scozia al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleL’Italia sabato 7 febbraio, farà il suo esordio contro la Scozia nel Torneo Sei Nazioni 2026. L’incontro si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 15:10. Diretta TV anche in chiaro ... fanpage.it

Napoli, terminato il murale dedicato a McTominay in ScoziaÉ stato concluso il murale che riproduce il gol di Scott McTominay con la Scozia contro la Danimarca, la rete che ha qualificato la ... msn.com

La vittoria della Scozia nella Calcutta Cup fa cambiare la classifica mondiale: l'Inghilterra scende dal podio, la Francia sale al 3° posto e la Scozia guadagna una posizione ai danni dell'Italia #GuinnessM6N #Since1883 - facebook.com facebook

La vittoria della Scozia nella Calcutta Cup fa cambiare la classifica mondiale: l'Inghilterra scende dal podio, la Francia sale al 3° posto e la Scozia guadagna una posizione ai danni dell'Italia #GuinnessM6N #Since1883 x.com