Gli arbitri si sono opposti alle valutazioni fornite da Open Var, il sistema di analisi video di Dazn che assegna voti agli arbitri dopo ogni partita. Secondo quanto riportato, il mondo arbitrale ha espresso insoddisfazione e ha deciso che, a partire dalla prossima stagione, il sistema non verrà più utilizzato, eliminando così le analisi audio e le valutazioni settimanali.

L'operazione trasparenza è miseramente fallita. Scrive La Stampa: "Produce sovraesposizione e alimenta insicurezza. L'orientamento di Figc e Aia (arbitri) è di non proseguire" Db Milano 30012011 - campionato di calcio serie A Inter-Palermo foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: logo Associazione Italiana Arbitri La Stampa, con Stefano Scacchi, riporta i mal di pancia del mondo arbitrale nei confronti di Open Var la trasmissione di Dazn in cui Rocchi dà i voti agli arbitraggi della settimana. Non diciamo una gogna ma certamente un rimprovero in piazza che alimenta ulteriori tensioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Open Var non serve a niente, gli arbitri si ribellano alle pagelle tv. Basta audio, l’anno prossimo non ci sarà più

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