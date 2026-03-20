Aquila | il Sì alla Riforma Nordio si gioca a Fontana

A pochi giorni dal referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026, l’Aquila si è riempita di dibattiti pubblici sulla riforma Nordio. La città si è trasformata in un luogo di confronto, con incontri e discussioni aperte sulla questione giudiziaria italiana. La discussione si è concentrata sulle implicazioni della riforma e sul suo impatto nel sistema di giustizia.

Tre giorni prima del voto referendario fissato per il 22 e 23 marzo 2026, la città dell’Aquila si è trasformata in un’aula a cielo aperto dove si è discusso del futuro della giustizia italiana. La Camera Penale E. Lopardi jr ha organizzato un incontro pubblico nell’Hotel Castello di Fontana Luminosa, coinvolgendo cittadini, avvocati e istituzioni locali. Al centro del dibattito c’è la cosiddetta Riforma Nordio, una proposta di modifica costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 che richiede ora l’approvazione popolare per entrare in vigore. La riforma prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti e l’istituzione di un’Alta Corte Disciplinare con rango costituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aquila: il Sì alla Riforma Nordio si gioca a Fontana Articoli correlati Nordio a Forlì: il “Sì” alla riforma giustizia spiegato, puntoForlì si schiera: Nordio illustra le ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia. Referendum, sondaggi trionfali per il Sì alla riforma Nordio: diciotto punti di vantaggio sul NoSondaggio trionfale per i sostenitori della riforma Nordio, in vista del referendum del 22 e del 23 marzo. Una raccolta di contenuti su Riforma Nordio Temi più discussi: Preferirei di no, le toghe rosse contro la riforma della giustizia; Un giudice più debole non garantisce i diritti di tutti: all’Aquila chiusura della campagna per il No; Referendum giustizia: a L’Aquila Delmastro e Di Pietro per il Sì; Molte voci per il No, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica. Separazione delle carriere, due Csm, sorteggio e Alta corte: ecco cosa prevede la riforma NordioGli italiani, domenica e lunedì, dovranno scegliere sì o no definitivo sulla legge di revisione costituzionale Nordio-Meloni. Tutti i punti del ddl ... repubblica.it Referendum 22-23 marzo: il quesito e cosa cambia con la riforma NordioGli elettori votano sulla revisione di sette articoli della Costituzione: separazione carriere, doppio Csm con sorteggio e istituzione dell’Alta Corte disciplinare ... cosenzachannel.it La riforma Nordio non migliora la giustizia, è semplicemente parte di un piano che prevede anche il premierato, lo smantellamento della Costituzione e, nei fatti, i pieni poteri per l’esecutivo. Difendiamo la democrazia. Difendiamo la Costituzione. Specialmente - facebook.com facebook Molti amici riformisti vedono nella riforma Nordio l’occasione per una giustizia più giusta, giudici finalmente “terzi”, maggiore parità tra accusa e difesa, e per questo voteranno SI’. Io, purtroppo, vedo invece il rischio opposto. Che i pm, già oggi dotati di enormi x.com