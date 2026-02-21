Nordio a Forlì | il Sì alla riforma giustizia spiegato punto

Il ministro Nordio ha visitato Forlì per illustrare le ragioni del suo sostegno alla riforma della giustizia. Durante l'incontro pubblico, ha spiegato come le modifiche potrebbero velocizzare i processi e ridurre l’arretrato. La sala ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini e avvocati, che hanno ascoltato con attenzione le sue argomentazioni. La giornata si è conclusa con un confronto tra Nordio e gli intervenuti, ponendo domande sul futuro del sistema giudiziario.

Forlì si schiera: Nordio illustra le ragioni del "Sì" alla riforma della giustizia. L'attenzione su Forlì si concentra oggi, 21 febbraio 2026, in vista dell'importante incontro pubblico che vedrà il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, esporre le motivazioni a sostegno del "Sì" al referendum sulla riforma della giustizia. L'evento, previsto per le ore 16.30 nel salone comunale, rappresenta un momento chiave nella campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo. La presenza del ministro, accompagnato dalla deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri, sottolinea l'importanza strategica attribuita a questo confronto nel cuore della Romagna.