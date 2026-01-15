Referendum sondaggi trionfali per il Sì alla riforma Nordio | diciotto punti di vantaggio sul No

I sondaggi indicano un ampio vantaggio del Sì sulla riforma Nordio in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Secondo le ultime rilevazioni, il fronte favorevole alla modifica delle norme ha un margine di diciotto punti percentuali rispetto ai contrari. Questi dati suggeriscono un sostegno crescente tra gli elettori, ma il risultato finale dipenderà dalla partecipazione e dalle scelte di voto nelle prossime settimane.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.