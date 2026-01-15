Referendum sondaggi trionfali per il Sì alla riforma Nordio | diciotto punti di vantaggio sul No
I sondaggi indicano un ampio vantaggio del Sì sulla riforma Nordio in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Secondo le ultime rilevazioni, il fronte favorevole alla modifica delle norme ha un margine di diciotto punti percentuali rispetto ai contrari. Questi dati suggeriscono un sostegno crescente tra gli elettori, ma il risultato finale dipenderà dalla partecipazione e dalle scelte di voto nelle prossime settimane.
Sondaggio trionfale per i sostenitori della riforma Nordio, in vista del referendum del 22 e del 23 marzo. I Sì al referendum sulla riforma della giustizia in netto vantaggio. Il panorama appare delineato: i favorevoli alla riforma sono infatti al 48,7% (+1,2% rispetto alla settimana precedente) mentre i No si fermano al 30% (+1,8%), con una affluenza alle urne stimata al 43%. Gli indecisi sono il 21,3%, in calo di 3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. E’ il quadro del sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, in onda a Linea Notte. Referendum, il duello tra i Comitati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
