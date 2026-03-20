Appello per piazza Carducci | Caotica e senza fermate bus

Un appello sta circolando riguardo a piazza Carducci, criticando la situazione caotica e la mancanza di fermate degli autobus. I residenti e i frequentatori chiedono interventi per aumentare lo spazio verde, ridurre il traffico e migliorare la sicurezza dei pedoni. La discussione sulle criticità di questa zona continua a suscitare commenti tra i cittadini.

Più verde, traffico snello e maggior sicurezza per i pedoni. I problemi logistici di piazza Carducci (nella foto) continuano ad alimentare il dibattito tra i nostri lettori. Dopo l’Sos di Riccardo Sarti sulla "gimkana" delle strisce pedonali, stavolta è Matteo Tartarelli, conosciuto anche per la sua attività di volontariato, ad avanzare proposte su questa porta d’ingresso del centro storico. "Ben venga il pedone ’attore principale’ della piazza – scrive – come ha detto l’assessore Marcucci in risposta alle ottime osservazioni di Sarti. Ma in realtà, da quando la piazza è stata rifatta nel 2021, il traffico è peggiorato: molti la evitano intasando l’Aurelia, che dalle 17 in poi e nelle ore di punta si trasforma in un serpentone di auto tra Pontestrada e via Santini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appello per piazza Carducci: "Caotica e senza fermate bus" Articoli correlati La denuncia di un lettore: "Display illegibili alle fermate dei bus, senza un servizio efficiente si useranno sempre le auto"Questa la riflessione di un nostro lettore che si rivolge direttamente al sindaco uscente Carlo Masci e l'affermazione che spesso ripete parlando... "Fermate dei bus occupate e sicurezza a rischio", la segnalazioneLa lettera di un autista che racconta come, a causa della sostea selvaggia alle fermate, si verifichino costantemente disagi per anziani e disabili. Tutto quello che riguarda Appello per piazza Carducci Caotica e... Argomenti discussi: Appello per piazza Carducci: Caotica e senza fermate bus; Raduno degli Alpini, Tricolore venduto da finti volontari. L’appello delle Penne Nere: Truffa, non date soldi. Gimkana piazza Carducci. Sotto accusa le strisce: Tanti pericoli per i pedoniSecondo i cittadini sono a rischio quelle all’altezza della discesa per la stazione I vasi con gli ulivi ostruiscono la visuale. L’assessore: Se è il caso interveniamo. lanazione.it