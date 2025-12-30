Fermate dei bus occupate e sicurezza a rischio la segnalazione
La segnalazione riguarda le fermate degli autobus occupate e la conseguente sicurezza degli autisti e dei passeggeri. Gli autisti di Autolinee Toscane si trovano spesso costretti a fermare i mezzi in strada per far salire anziani e persone con disabilità, a causa di veicoli in sosta vietata che occupano le fermate. Questa situazione mette a rischio la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto pubblico.
"Gli autisti di Autolinee Toscane non ce la fanno più. Ogni giorno sono costretti a fermare i mezzi in mezzo alla strada per far salire anziani e persone con disabilità motoria, perché le fermate sono sistematicamente occupate da veicoli in sosta vietata. Una situazione che mette a rischio la.
