Fermate dei bus occupate e sicurezza a rischio la segnalazione

La segnalazione riguarda le fermate degli autobus occupate e la conseguente sicurezza degli autisti e dei passeggeri. Gli autisti di Autolinee Toscane si trovano spesso costretti a fermare i mezzi in strada per far salire anziani e persone con disabilità, a causa di veicoli in sosta vietata che occupano le fermate. Questa situazione mette a rischio la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto pubblico.

