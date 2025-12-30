Fermate dei bus occupate e sicurezza a rischio la segnalazione

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segnalazione riguarda le fermate degli autobus occupate e la conseguente sicurezza degli autisti e dei passeggeri. Gli autisti di Autolinee Toscane si trovano spesso costretti a fermare i mezzi in strada per far salire anziani e persone con disabilità, a causa di veicoli in sosta vietata che occupano le fermate. Questa situazione mette a rischio la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto pubblico.

“Gli autisti di Autolinee Toscane non ce la fanno più. Ogni giorno sono costretti a fermare i mezzi in mezzo alla strada per far salire anziani e persone con disabilità motoria, perché le fermate sono sistematicamente occupate da veicoli in sosta vietata. Una situazione che mette a rischio la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Sicurezza: squadra ad hoc della polizia municipale per tram, bus e fermate a rischio

Leggi anche: Servizio ferroviario, “Posto Occupato” e messa in sicurezza fermate bus: le mozioni approvate in consiglio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Fermate bus poco sicure. Predisporre spazi protetti" - "A Castelfranco Emilia ci sono alcune fermate dei pullman che non sono sicure per gli utenti. ilrestodelcarlino.it

Fermate dei bus. Cambiano sede alla Stazione - Alla Stazione Centrale entrano in vigore nuove disposizioni per le fermate dei bus, necessarie per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio durante i lavori di rifacimento dell’intera area ... lanazione.it

Sicurezza alle fermate degli autobus: "Servono il piano e personale ad hoc" - È un grido d’allarme quello di Uiltrasporti ad una manciata di ore dalla prima campanella. lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.