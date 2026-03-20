Il ministro degli Esteri ha fatto delle dichiarazioni sui droni in Medio Oriente, cercando di giustificare una frase che ha suscitato polemiche. Antonio Tajani ha pronunciato alcune affermazioni che sono state interpretate come peggiori di quanto previsto, creando discussioni tra gli addetti ai lavori. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dichiarazioni ufficiali del rappresentante diplomatico.

Per giustificare una frase uscita male sui droni in Medio Oriente il ministro degli Esteri ha di fatto colpevolizzato le vittime della strage di Crans-Montana Nelle scorse settimane il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato un po’ preso in giro per i consigli che aveva dato agli italiani che si trovavano in Medio Oriente, in territori colpiti dagli attacchi iraniani: aveva raccomandato di «non uscire di casa e di non affacciarsi alla finestra» se ci sono droni in arrivo. Erano i primi giorni della guerra, c’erano molti italiani all’estero in attesa di rientrare in sicurezza, ma nonostante il momento concitato il suggerimento di Tajani è apparso inevitabilmente ovvio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Antonio Tajani ne sta dicendo una peggio dell’altra

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