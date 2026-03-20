Antonio Di Pietro toghe nel mirino | Come si è ridotta la magistratura in 40 anni

Antonio Di Pietro critica la magistratura, affermando che in quarant'anni si è ridotta significativamente. In un'altra occasione, Raul Gardini si è tolto la vita, e Di Pietro ha dichiarato che si sente responsabile, rivelando un rimorso personale per non aver fatto abbastanza per convincerlo a cambiare idea.

Il suicidio di Raul Gardini "è un mio rimorso", perché "non fui abbastanza convincente che la sua vita quel giorno non sarebbe finita". Antonio Di Pietro, ex magistrato di Mani Pulite, intervistato da La Stampa ripercorre uno degli episodi più drammatici di Tangentopoli. Un episodio che molto racconta dei riflessi della cattiva giustizia sulla vita delle persone, a 3 giorni dal referendum del 22 e 23 marzo. Gardini "sarebbe stato fondamentale, si era impegnato ad aiutarci a completare l'accertamento circa gli ulteriori destinatari della tangente Enimont ", ricorda ancora Di Pietro, che sul tema del referendum sulla Giustizia aggiunge: "Non è vero che la riforma riduce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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