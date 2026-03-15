Referendum Antonio Di Pietro | Intravedo una dittatura nella magistratura

In un'intervista, un ex politico ha dichiarato di vedere una dittatura nella magistratura e ha spiegato di aver scelto di votare

"Spiego perché, innanzitutto, dal punto di vista politico, voto 'sì'. Voto 'sì' perché era il mio programma, quando stavo al Governo. Voto 'sì' perché il centrosinistra lo voleva. Lo volevano anche i 5 Stelle. Soprattutto l'ha proposto Vassalli, che tutto era meno che dI centrodestra". Lo ha detto Antonio Di Pietro, nel suo intervento in videocollegamento all'evento "Maratona oratoria per il sì" a Bologna. "Questa idea che bisogna votare 'no', perché la riforma la vuole questo Governo e questa maggioranza, è un'idea di chi ha paura; paura semplicemente di non riuscire la prossima volta a vincere le elezioni e quindi vuole buttarla in politica - ha proseguito -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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