Antonio Di Pietro critica l’Associazione Nazionale Magistrati e le toghe, definendo il ricorso contro il referendum del No “inconsistente”. Secondo Di Pietro, promuovere la partecipazione dei cittadini attraverso la raccolta firme è un’attività legittima e importante per il dibattito democratico. La sua posizione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra esecutivo e magistratura, evidenziando l’importanza di rispettare le diverse opinioni nel confronto pubblico.

«Raccogliere le firme per mobilitare i cittadini a interessarsi del referendum è un'attività elettorale che va rispettata. Rispettabile ma inconsistente è invece il ricorso sulla data del referendum il prossimo 22 e 23 marzo. Costituzione alla mano, una volta che il referendum è stato proposto da almeno uno dei soggetti aventi diritto la riproposizione dello stesso è solo un inutile doppione». Antonio Di Pietro, membro fondatore del Comitato “Sì Separa ” della Fondazione Einaudi. «Per espresse disposizioni di legge il governo doveva indire la data del voto entro 60 giorni da quando la Cassazione ha ammesso la richiesta di referendum, lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Antonio Di Pietro smonta Anm e toghe: "Il ricorso del No è inconsistente"

Sigfrido Ranucci, l'accusa: All'iniziativa per il No senza autorizzazione | .it; Referendum giustizia, Paolo Mieli: Perché voto sì, super-convinto | .it.

Giustizia, Di Pietro: "Voterò sì, l'Anm teme l'Alta Corte e il sorteggio per i Csm, non la separazione delle carriere" - "Mi spenderò anche in campagna referendaria per cercare di far vincere il SI'" "Avrei votato sì nel 1989 e resto di quella idea, quindi voterò sì, nonostante in tanti abbiano cercato di mettere il ... affaritaliani.it

Antonio Di Pietro: "Questa riforma è naturale e logica. Considero assurde le critiche dell'Anm" - «Mi dispiace che il centrodestra berlusconiano abbia messo il cappello su una riforma naturale, logica e conseguenza di quel cambiamento realizzato, prima di Tangentopoli e della Seconda Repubblica, ... iltempo.it

