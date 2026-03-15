Antonella Elia ha spiegato che non si è mai sposata con Delle Piane, affermando che il matrimonio era diventato un peso per lei. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, che inizia il 17 marzo su Canale 5, si è raccontata durante la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. L’intervista si è concentrata sulla sua vita e sulle motivazioni che l’hanno portata a non convolare a nozze.

Antonella Elia si racconta prima del Grande Fratello Vip. In attesa di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, che prenderà il via su Canale 5 il 17 marzo, Antonella Elia si è raccontata nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L’intervista è stata un viaggio tra ricordi, ferite personali e confessioni sentimentali. La showgirl torinese ha aperto il suo racconto ricordando Enrica Bonaccorti, scomparsa pochi giorni fa, per poi parlare di uno dei capitoli più dolorosi della sua vita: la perdita dei genitori quando era ancora molto giovane. «Le persone si accorgono della morte in età adulta. Io invece me ne sono accorta subito», ha raccontato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Antonella Elia spiega perché non ha sposato Delle Piane prima di entrare al GF Vip: ‘Era diventato un fardello’

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