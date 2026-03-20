Nel corso delle prime tredici partite del 2026, il Milan ha segnato soltanto 17 gol, posizionandosi come l’attacco meno prolifico tra le squadre di vertice della Serie A. La squadra ha ottenuto risultati inferiori rispetto all’Inter, con 30 reti, e alla Juventus, con 28. La situazione evidenzia una produzione offensiva sotto le aspettative rispetto alle altre big del campionato.

Avere la miglior difesa d'Italia - anzi, d'Europa - è un'ottima base di partenza, ma non costituisce garanzia assoluta di successo se nella casella dei gol fatti ne ballano 21 al cospetto della prima in classifica. Occorrono sempre una proporzione e un equilibrio nel saldo fattisubiti. Per dire: la Roma ne ha incassati solo due in più dei rossoneri, ma è sesta. Tra i vari motivi che hanno allontanato il Milan dallo scudetto c'è sicuramente una evidente sterilità offensiva. Ciò che scorreva e fluiva nei primi mesi della stagione, ora scorre e fluisce poco. Il 2026 dal punto di vista realizzativo è piuttosto drammatico per una squadra che lotta per conservare il secondo posto e, perché no, cercare di insidiare l'Inter fin quando sarà possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anno nuovo, punte... spuntate: il Milan è solo l'ottavo attacco della Serie A

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