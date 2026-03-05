Milan-Allegri tutto di nuovo finito dopo un solo anno? Il Real Madrid tenta il livornese

Massimiliano Allegri è tornato al Milan dopo undici anni e ha guidato la squadra in questa stagione. Ora, il club spagnolo del Real Madrid ha mostrato interesse per il tecnico livornese e sta valutando un possibile ritorno. La situazione attira l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori, mentre il futuro di Allegri resta ancora incerto. La decisione finale non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Il quotidiano romano ha ricordato Allegri sia stato già vicino al Real Madrid per due volte negli ultimi anni. La prima volta risale al 2019, quando Allegri, dopo un quinquennio alla Juventus, sarebbe potuto approdare alla 'Casa Blanca'. Scelse, invece, di prendersi un anno di pausa dopo i tanti successi riportati a Torino. Quindi, nel 2021, il secondo tentativo di Florentino. Quella volta, Allegri e il Real Madrid si accordarono per un contratto triennale da 8,5 milioni di euro netti a stagione. Prima delle firme e della presentazione ufficiale, però, ad Allegri arrivò la chiamata dell'amico Andrea Agnelli, allora Presidente della Juventus, che gli chiedeva la disponibilità di tornare a Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Allegri, tutto di nuovo finito dopo un solo anno? Il Real Madrid tenta il livornese Leggi anche: Milan, il Real Madrid tenta Allegri Il Milan trema: assalto del Real Madrid ad Allegri. Florentino Pérez tenta il tecnico rossoneroSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano... Tutti gli aggiornamenti su Milan Allegri tutto di nuovo finito.... Temi più discussi: Allegri: 'Bartesaghi si è infortunato nel momento giusto'; Battutona di Allegri: Straordinario Bartesaghi, si è fatto male al momento giusto...; Cremonese-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Milan, Allegri: Vittoria importante per lasciarci alle spalle Parma e preparare il derby. Allegri al Real Madrid, così Florentino può tentarlo: retroscena e scenariL'allenatore toscano è corteggiato dagli spagnoli, ma ha un contratto con il Milan fino al 2027 con opzione di un ulteriore anno ... corrieredellosport.it Allegri, ancora Real... e spunta Rabiot! Dal rifiuto per Agnelli al terzo treno: due condizioniPer Arbeloa il futuro è segnato. Max intanto è felice al Milan ma nel caso in cui dovesse approfondire i discorsi con Florentino ci sarebbero alcuni punti chiave da soddisfare ... tuttosport.com Real Madrid - Max Allegri: ATTO III 3 Tornano a farsi insistenti le voci di una possibile chiamata di Florentino Perez a Massimiliano Allegri al termine di questa stagione Il tecnico rossonero ha un contratto con il Milan fino al 2027 (con opzione per il 2028), - facebook.com facebook #Allegri: voci sul futuro e sul Real Madrid. Il Milan deve evitare un grossissimo errore #milan #SempreMilan x.com