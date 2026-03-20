Andy Diaz si conferma campione del mondo di salto triplo!

Andy Diaz si è confermato campione del mondo di salto triplo ai Mondiali indoor in Polonia, durante le competizioni che si sono svolte nel weekend del 20-22 marzo a Torun. Il suo salto ha attirato l’attenzione, portando un momento di attenzione italiana in mezzo alla manifestazione. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti, con Diaz che ha concluso al primo posto.

Andy Diaz è riuscito a confermarsi campione del mondo di salto triplo ai Mondiali indoor in Polonia: il suo salto e cosa è successo Un bagliore di Italia ha spezzato la monotonia ai Mondiali al coperto che si stanno svolgendo nel weekend 20-22 marzo a Torun, in Polonia. E questa luce arriva da uno degli atleti migliori che l’attuale panorama sportivo mondiale poteva sfornare in salsa italiana. Si tratta ovviamente di Andy Diaz, che si conferma campione del mondo di salto triplo dopo una splendida prova che non ha lasciato scampo agli avversari. Il Pirata dei Caraibi è stato preciso e ha mostrato un’ottima condizione anche per la stagione al coperto, impressionando anche in Polonia e palesando una netta differenza rispetto agli avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it

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