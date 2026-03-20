Andreas Muller e le figlie la denuncia sconvolgente | Cosa dicono di Ginevra e Penelope

Andreas Muller si racconta a cuore aperto durante la sua ospitata a La volta buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dove ha parlato della sua vita privata e del cambiamento profondo portato dalla nascita delle sue figlie. Il ballerino, diventato padre di Ginevra e Penelope insieme alla compagna Veronica Peparini, ha condiviso riflessioni intime su come la paternità abbia rivoluzionato il suo modo di vedere le cose. “Hanno appena compiuto 2 anni. Ho rivalutato le mie priorità della vita, adesso che ci sono. Per troppi anni ci sono stato io, il successo ti porta a essere sempre più avido. Grazie a loro sono tornato con i piedi a terra”, ha raccontato Muller, lasciando emergere un lato più maturo e consapevole rispetto al passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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