Andreas Müller ha condiviso un video in cui si difende dalle critiche rivolte a lui, a Veronica Peparini e alle loro figlie. Con parole sincere e senza filtri, l’ex concorrente di

Uno sfogo lungo e senza filtri che in poche ore è diventato virale. Andreas Müller ha scelto i social per rispondere alle voci, alle insinuazioni e agli attacchi che da mesi circolano su di lui, sulla sua relazione con Veronica Peparini e perfino sulle loro figlie, che hanno due anni. Un video diretto, volutamente provocatorio, in cui il ballerino e coreografo “asseconda” ironicamente le cattiverie che gli vengono attribuite per smontarle una a una, senza addolcire i toni. E alla fine fa anche il gesto dell’ombrello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREAS (@mullerandreas) Müller, che compirà 30 anni a giugno ed è diventato noto al grande pubblico con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel 2025 ha sposato Veronica Peparini, coreografa e insegnante storica del talent, di 25 anni più grande. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il duro sfogo di Andreas Müller: difende Veronica Peparini e le figlie dalle cattiverie (VIDEO)

