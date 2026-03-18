Un politico ha dichiarato di essere fuori dalla società con un altro individuo dopo aver scoperto chi fosse. Ha anche affermato che la sua storia antimafia è evidente e che il livello di scorta assegnatogli si riferisce esclusivamente alla lotta contro la criminalità organizzata. Queste sono le sue parole in merito alla situazione e ai motivi della protezione ricevuta.

“ La mia storia antimafia è chiara ed evidente. Il mio livello 2 di scorta certamente non nasce per altri motivi se non per la battaglia contro la mafia che stiamo facendo, quindi questo parla per me. Dopodiché si tratta di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che poi si scopre essere ‘figlia di’; nel momento in cui si scopre, immediatamente, per rigore etico e morale che mi contraddistingue su questa battaglia, mi sono tolto dalla società. Quindi non c’è nulla da dire”. Così Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, a margine delle celebrazioni per i 209 anni del Corpo di Polizia penitenziaria a Napoli, rispondendo a una domanda sul caso della sua partecipazione alla società di una famiglia che sarebbe legata alla mafia romana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delmastro: “Io fuori da società con Caroccia appena scoperto chi fosse”

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