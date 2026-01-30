LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 68-77 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Hackett e Diouf portano le V-nere avanti nel quarto finale

La Virtus Bologna vince contro l’AS Monaco 77-68 nella partita di Eurolega in corso. Hackett e Diouf segnano punti decisivi negli ultimi minuti, portando le V-nere in vantaggio. La squadra italiana resiste all’ultimo tentativo dei padroni di casa, che con una tripla sulla sirena di Mike James cercano il sorpasso, ma il punteggio rimane invariato. La partita si conclude con una vittoria importante per la Virtus, che ora si prepara alla prossima sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-81 Tripla sulla sirena di Mike James per il sorpasso Monaco. Time-out chiamato da Vassilis Spanoulis. ALTRA STOPPATA DI DIARRA SU JAMES! 79-81 12 di Daniel Theis in lunetta per il -2 Monaco. Ultimi due minuti del match! 78-81 Tripla di Okobo per il -3 che tiene la partita ancora aperta! Canestro di Derrick Alston Jr. annullato perché al momento del rilascio del tiro era già suonata la sirena dei 24?. Challenge richiesto da Spanoulis sull’interferenza di Aliou Diarra. 75-81 Interferenza e canestro valido di Mike James. 73-81 Altro giro perfetto a cronometro fermo per l’argentino che sale in doppia cifra (10 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

La Virtus Bologna si scontra con Monaco in una partita tirata, finita 65-62.

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 58-54, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i bolognesi provano a ricucire lo strappo nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JALLOW CANCELLA THEIS IN CONTROPIEDE! 62-57 Blossomgame da due per il +5. 60-57 MAAAAATT MOOORGAAAAN! oasport.it

Diretta/ Monaco Virtus Bologna (risultato 51-44) video streaming tv: intervallo (Eurolega, 30 gennaio 2026)Diretta Monaco Virtus Bologna streaming video tv: trasferta complicata per le V nere, che vanno a sfidare i vice campioni di Eurolega. ilsussidiario.net

