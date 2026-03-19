Epatite A ospedali napoletani al collasso | pazienti in barella e 133 contagiati in Campania

Nella regione Campania, gli ospedali napoletani sono sotto pressione a causa di un aumento dei casi di epatite A. Attualmente, ci sono 133 persone contagiate e molti pazienti sono stati ricoverati in barella. La situazione ha portato a una criticità nei servizi sanitari locali, con strutture che faticano a gestire l’afflusso di pazienti. La diffusione dell’epatite A sta coinvolgendo diverse strutture sanitarie della zona.

La Campania sta affrontando una grave emergenza sanitaria legata all’epatite A. Secondo i dati della Regione Campania aggiornati al 18 marzo 2026, i casi confermati hanno raggiunto quota 133, con un incremento progressivo che ha messo sotto pressione l’intera rete ospedaliera del territorio, in particolare nella provincia di Napoli. L’ ospedale Cotugno di Napoli, riferimento regionale per le malattie infettive, si trova in una situazione critica. Oltre 40 pazienti sono attualmente ricoverati nei reparti dedicati, mentre una dozzina di persone sono sistemate su barelle nel pronto soccorso a causa dell’esaurimento dei posti letto disponibili.... 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Epatite A, ospedali napoletani al collasso: pazienti in barella e 133 contagiati in Campania Articoli correlati Epatite A, 133 casi in Campania: la Regione rafforza i controlli su cozze e vongoleLa Regione Campania intensifica i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e rafforza le misure di prevenzione contro l’epatite A. Boom di epatite A in Campania: 133 casi dall’inizio dell’anno, la Regione rafforza i controlliIncremento preoccupante dei contagi di Epatite A nel 2026: la Regione mobilita ASL, Istituto Zooprofilattico e rete tecnico-scientifica. Contenuti utili per approfondire Epatite A ospedali napoletani al... Discussioni sull' argomento Emergenza epatite A a Napoli: oltre 100 casi da gennaio; Napoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazienti. Epatite A a Napoli, l’infettivologo Coppola Casi oltre venti volte la normaNAPOLI (Di Anna Calì) - Un incremento improvviso e significativo dei casi di epatite A sta mettendo sotto pressione gli ospedali napoletani. In meno di tre ... napolivillage.com Epatite A a Napoli: aumento dei casi e ricoveri gravi. Sintomi e modalità di trasmissione.Un preoccupante incremento dei casi di Epatite A sta colpendo Napoli in questi giorni. Secondo le informazioni fornite dall’ospedale Cotugno di Napoli, il numero di contagi è cresciuto in modo anomalo ... napolipiu.com