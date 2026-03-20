Durante la prima registrazione del Serale di Amici, Alessandro Cattelan era presente e ha partecipato come giudice. Tuttavia, nelle sessioni successive non è più stato incluso nel ruolo di giurato. La sua presenza nel programma si è conclusa con questa prima fase di registrazione. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a eventuali cambiamenti futuri nel suo coinvolgimento.

Il Serale di Amici è iniziato con la prima registrazione in cui era presente anche Alessandro Cattelan. In attesa del debutto su Canale 5 fissato per il 21 marzo 2026, emergono nuovi dettagli sull’organizzazione della fase finale del talent. Tra le curiosità più discusse c’è quella legata al conduttore, il cui coinvolgimento nel talent aveva alimentato diverse ipotesi. Le anticipazioni chiariscono alcuni aspetti, mentre il pubblico continua a seguire con attenzione le novità legate alla nuova edizione. I primi due eliminati del Serale I giudici del Serale di Amici 25. Per la fase finale di questa edizione sono stati confermati quattro giudici: Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici Serale, Alessandro Cattelan fuori dalla giuria: il suo ruolo

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