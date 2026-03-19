Che ruolo avrà Alessandro Cattelan all’interno del serale di Amici 2026? – ANTEPRIMA

Alessandro Cattelan sarà presente nel Serale di Amici 2026, come annunciato ufficialmente. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su un possibile ruolo differente da quello di giudice, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in merito. La sua partecipazione nel programma è stata resa nota, mentre dettagli specifici sul suo ruolo restano ancora da definire.

Che ruolo avrà Alessandro Cattelan nel Serale di Amici? Dopo l’annuncio ufficiale della sua presenza nel cast, nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni su un possibile impiego diverso da quello di giudice. Un’ipotesi che ha acceso la curiosità del pubblico e alimentato il dibattito tra i fan del talent. Ma qual è la verità? Noi vi sveliamo in anteprima quale sarà davvero il ruolo di Cattelan nel Serale di Amici. Che ruolo avrà Alessandro Cattelan all’interno del Serale di Amici 2026?. Nella nota stampa di Amici si legge: “Nel cast del talent “Amici” in un ruolo tutto da scoprire, il brillante conduttore e autore radio e tv, Alessandro Cattelan”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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