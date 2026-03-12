Ambesi | C’è stato un momento in cui Sinner mi è sembrato fisicamente in affanno Fonseca ricorda Del Potro

Durante una partita a Indian Wells, Ambesi ha osservato che Sinner sembrava in difficoltà fisica, mentre Fonseca ha ricordato Del Potro. La serata italiana ha previsto due incontri, uno di singolare e uno di doppio, con i giocatori azzurri impegnati nel torneo. Le partite si sono svolte nel tardo pomeriggio e nella notte, attirando l’attenzione degli spettatori presenti.

Doppio appuntamento azzurro nella seratanottata italiana in quel di Indian Wells. In singolare sul cemento statunitense abbiamo visto in scena Jannik Sinner, convincente contro il forte brasiliano Joao Fonseca, e Jasmine Paolini, sconfitta agli ottavi di finale dalla giovane britannica Talia Gibson. Andiamo a leggere il commento di Massimiliano Ambesi su Tennismania. Su Paolini: "Tanti addetti ai lavori, adesso non faccio riferimento ai tifosi, ci mancherebbe, però leggo tanti articoli qua e là di addetti ai lavori a vario titolo che sottopongono dei dubbi riguardo a tante scelte fatte in tempi recenti. Poi i risultati non danno torto a...