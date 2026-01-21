Ambesi | L’eliminazione di Fonseca apre il tabellone di Sinner Cammino duro per Musetti

Negli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria agevole contro Hugo Gaston, che si è ritirato sul punteggio di 6-2 6-1. La giornata ha visto anche l’eliminazione di Fonseca, che apre il tabellone per Sinner, mentre Musetti deve affrontare un percorso più impegnativo. Gli incontri del primo turno hanno definito il quadro iniziale del torneo, segnando l’inizio di una nuova fase per i principali protagonisti.

Gli Australian Open 2026 nella giornata odierna hanno completato il programma del primo turno. Tra i match che sono andati in scena, ovviamente, il più atteso era quello di Jannik Sinner che ha vinto facilmente contro Hugo Gaston con il punteggio di 6-2 6-1, prima del ritiro del francese. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, dà il via alla sua analisi iniziando con una questione importante: " Nei primi giorni di partite abbiamo visto numerosi ritiri. Una situazione che, a questi livelli, non mi ricordo in passato.

