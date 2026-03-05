Ritorna la Festa delle Cape a Lignano | due weekend di gusto e tradizione

A Lignano, torna la Festa delle Cape, un evento giunto alla sua 41esima edizione. L’appuntamento si svolge in piazza Marcello D'Olivo e dura due weekend, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire specialità locali e tradizioni gastronomiche. La manifestazione coinvolge numerosi ristoranti e espositori, attirando appassionati e cittadini alla ricerca di un momento di festa e convivialità.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Torna, per il 41esimo anno, uno degli eventi gastronomici più attesi di Lignano, che si svolge in piazza Marcello D'Olivo. Si tratta, ovviamente, della tradizionale Festa delle Cape. L'appuntamento è nel cuore di Lignano Pineta, in due weekend: il 7-8 marzo e il 14-15 marzo. È un appuntamento per gustare piatti tipici e vivere un’atmosfera all’insegna della tradizione e del divertimento. Dopo il grande successo delle ultime due edizioni, che hanno registrato un’affluenza record, quest'anno l'obiettivo è superare ogni record, sia in termini di partecipazione che di incassi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Torna a Lignano Pineta l'attesissima Festa delle CapeTorna come da tradizione a Lignano Pineta la Festa delle Cape, giunta alla 41ª edizione.

A Ruffano un weekend tra gusto, musica e tradizioneRUFFANO - Il Natale a Ruffano è già decollato con migliaia di visitatori di tutte le età che, nel weekend lungo dell’Immacolata, sono accorsi per...

Contenuti e approfondimenti su Ritorna la Festa delle Cape a Lignano....

Temi più discussi: Ritorna la Festa delle Offerte di Primavera: Amazon annuncia l’evento 2026 e lancia i primi sconti; ?? A Brescia torna la festa della fotografia! - Radio Bruno; Raduno San Valentino: torna la festa delle Fiat 500 storiche; A Lignano Pineta torna la Festa delle Cape: al via la stagione turistica.

Ritorna la Festa delle Offerte di Primavera: Amazon annuncia l’evento 2026 e lancia i primi scontiAmazon annuncia il ritorno della Festa delle Offerte di Primavera e lancia i primi sconti anticipati: ecco date e dettagli. tuttoandroid.net

Festa delle sementi: alla scoperta delle antiche coltivazioniTante persone e tanta curiosita per la Festa delle sementi, nata a villa Ottone e ora ospitata dalla casa della cultura Raiffaisenhaus di Lana. La organizza Arche Südtirol, una rete di coltivatori a ... rainews.it

LAVENO MOMBELLO - 05.03.2026 - E' rifiorito e ritorna cosi il suggestivo Labirinto delle Camelie, una creazione del Cavaliere Enrico Gasparini, floricoltore di Mombello con oltre sessant’anni di esperienza nel settore, che accoglie i visitatori tra colori e profu - facebook.com facebook

Valeria Marini piange perché non ha apprezzato la sua parodia di Nino Frassica. "Sempre a denigrare chi ha successo. Per questo Sal Da Vinci ha vinto e Aldo Cazzullo ha detto le sue cazzullate. Vi saluto, scusate" Si alza, se ne va, ma ritorna subito #LVB x.com