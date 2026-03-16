A Napoli si svolge una settimana intensa legata al referendum sulla giustizia, con diversi protagonisti che visitano la città per sostenere le proprie posizioni. Lunedì, al teatro Diana, ci saranno Gratteri e il sindaco, mentre martedì ci saranno Schlein e Bersani. Mercoledì, all’università, arriveranno Nordio e Conte. La città si prepara a un intenso confronto pubblico in vista del voto.

Napoli al centro del rush finale sul referendum giustizia: lunedì il No con Gratteri e Manfredi al Diana, martedì Schlein e Bersani, mercoledì Nordio e Conte all'università. Napoli diventa il palcoscenico del rush finale della campagna per il referendum sulla riforma della giustizia, con il voto fissato per il 22 e 23 marzo. Non è una coincidenza: proprio dal capoluogo campano sono arrivate alcune delle voci più forti del fronte del No, a partire dal procuratore Nicola Gratteri e dal procuratore generale Aldo Policastro. E proprio da Napoli, nella settimana che precede la consultazione, si alterneranno i big di quasi tutti i partiti. Lunedì 16 marzo il teatro Diana ospita la manifestazione conclusiva della campagna per il No. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Referendum giustizia, Napoli protagonista: Schlein, Bersani, Nordio e Conte in città nella settimana del voto

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