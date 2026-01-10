Lilli Gruber analizza il ruolo delle opposizioni nella politica attuale, evidenziando come siano un elemento centrale nell’azione di Giorgia Meloni. Nel suo commento su 7, il settimanale del Corriere della Sera, la conduttrice sottolinea le strategie di Schlein e Conte, offrendo una riflessione sulle dinamiche politiche italiane e sul loro impatto sul panorama nazionale.

Il fatto più sorprendente sta nelle pieghe, o meglio nelle ultimissime righe del commento firmato da Lilli Gruber su 7, il settimanale del Corriere della Sera dove cura una rubrica in cui risponde alle domande del lettore di turno. E nel caso in specie la domanda verteva sull'anno politico che verrà: come lo vede, la conduttrice di Otto e Mezzo? E che ne sarà di Giorgia Meloni? Bene, il commento è tutto uno sparare a palle incatenate contro il premier, circostanza che stupisce meno di zero. Insomma il ritornello non cambia. In barba a consenso ed indicatori economici, Lilli parla di "poche luci e molte ombre", attribuisce il consenso ed il successo di Meloni alla sua capacità di " saper spostare l'agenda ", al fatto che si inventi un nemico al giorno, "metodo-Meloni", lo definisce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lilli Gruber affonda Schlein e Conte: "Le opposizioni il vero cardine di Giorgia Meloni"

