Malore sul bus davanti alla stazione | gli agenti della Polfer gli salvano la vita con un massaggio cardiaco

Un uomo di 81 anni si sente male mentre viaggia su un bus vicino a piazzale San Gottardo, davanti alla stazione. L’autista ferma il mezzo e chiama subito i soccorsi. Sul posto arrivano gli agenti della Polfer, che si rendono subito conto della gravità. Riescono a praticargli un massaggio cardiaco e, grazie a questo intervento, riescono a stabilizzarlo fino all’arrivo dell’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La scena si è svolta nel pomeriggio,

Intorno alle 16:50 di oggi pomeriggio un uomo di 81 anni è stato colpito da un grave malore mentre si trovava a bordo di un autobus Asf vicino a piazzale San Gottardo, davanti alla stazione. L’autista ha fermato il mezzo e chiesto aiuto. Alcuni passanti si sono avvicinati, poi l’intervento decisivo: due agenti della Polfer presenti in stazione. L’uomo era privo di sensi. È stato adagiato a terra nel vestibolo del bus dai poliziotti, gli sono state liberate le vie aeree togliendogli la dentiera e immediatamente uno degli agenti ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, seguendo le istruzioni del personale sanitario al telefono.🔗 Leggi su Quicomo.it

