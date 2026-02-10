Malore sul bus davanti alla stazione | gli agenti della Polfer gli salvano la vita con un massaggio cardiaco
Un uomo di 81 anni si sente male mentre viaggia su un bus vicino a piazzale San Gottardo, davanti alla stazione. L’autista ferma il mezzo e chiama subito i soccorsi. Sul posto arrivano gli agenti della Polfer, che si rendono subito conto della gravità. Riescono a praticargli un massaggio cardiaco e, grazie a questo intervento, riescono a stabilizzarlo fino all’arrivo dell’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La scena si è svolta nel pomeriggio,
Intorno alle 16:50 di oggi pomeriggio un uomo di 81 anni è stato colpito da un grave malore mentre si trovava a bordo di un autobus Asf vicino a piazzale San Gottardo, davanti alla stazione. L’autista ha fermato il mezzo e chiesto aiuto. Alcuni passanti si sono avvicinati, poi l’intervento decisivo: due agenti della Polfer presenti in stazione. L’uomo era privo di sensi. È stato adagiato a terra nel vestibolo del bus dai poliziotti, gli sono state liberate le vie aeree togliendogli la dentiera e immediatamente uno degli agenti ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, seguendo le istruzioni del personale sanitario al telefono.🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondimenti su Piazzale San Gottardo
Studente in arresto cardiaco vicino alla Luiss, gli agenti della polizia locale gli salvano la vita
Violenza alla stazione di Formia, una donna aggredisce gli agenti della Polfer
Una donna ha aggredito gli agenti della Polfer alla stazione di Formia.
Ultime notizie su Piazzale San Gottardo
Argomenti discussi: E' stata sospesa la circolazione in un tratto della M1: soccorsi per un malore a bordo; MONTESILVANO: STRONCATO DA MALORE DAVANTI A CLIENTI, TITOLARE AUTOCARROZZERIA MUORE A 58 ANNI | Notizie di cronaca.
Malore al bar: muore davanti agli amici, inutili i soccorsi. Giovanni Sorgini aveva 68 anni. Sul posto i sanitari del 118 e dell'eliambulanza, atterrata sulla spiaggia. Cordoglio in città. Sorgini, pensionato Sevel, lascia la moglie e due figli. I funerali lun - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.