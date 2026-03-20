Matthew Brennan non prenderà parte alla Milano-Sanremo 2026 in programma domani mattina alle 10:10. Il corridore britannico ha deciso di saltare la Classicissima, rinunciando alla gara che si corre sulla classica distanza di circa 300 km. Al suo posto, verrà annunciato un sostituto che prenderà il suo ruolo nella corsa. La manifestazione si svolgerà come previsto senza Brennan.

Matthew Brennan è costretto a rimandare il suo debutto alla Classicissima. Il corridore britannico non sarà infatti della partita in occasione della Milano-Sanremo 2026, in programma domani, sabato 21 marzo, a partire dalle ore 10:10. A comunicarlo è stata nella mattinata odierna il Team Visma I Lease a Bike. A frenare la corsa del nativo di Darlington, secondo quanto comunicato dalla squadra neerlandese, sarebbe stata una influenza rimediata proprio alla vigilia. Per il velocista sarebbe stata la prima volta nella prima Monumento della stagione. A sostituire l’inglese sarà Victor Campenaerts. Le speranze del team giallonere saranno quindi affidate ovviamente a Wout van Aert. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Altro forfait alla Milano-Sanremo 2026. Brennan salta la Classicissima. Il sostituto

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