Mao Hunan, ristorante situato in via Porro Lambertenghi a Milano, ha aperto le sue porte per portare i sapori genuini della provincia dello Hunan, lontano dalle zone più turistiche della città. La sua posizione tranquilla e poco frequentata da turisti attira appassionati di cucina autentica cinese, desiderosi di assaporare piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e ricette tramandate da generazioni.

Mao Hunan, in via Porro Lambertenghi, si nasconde in una zona semi-periferica, lontana dai circuiti turistici, ma proprio questa posizione appartata ne fa un luogo di pellegrinaggio per chi cerca la cucina cinese autentica, quella che raramente si trova nelle insegne luminose del centro. La cucina dello Hunan trova casa a Milano. Lo Hunan è una provincia della Cina centro-meridionale, famosa per i suoi piatti ardenti e complessi, dove il peperoncino non è semplice piccantezza ma strumento di narrazione gastronomica. Qui, in questo angolo di Milano, la famiglia che gestisce il locale ha portato le ricette tradizionali della propria terra, quelle che si tramandano di generazione in generazione, senza concessioni alla cucina “italianizzata” che spesso domina i ristoranti asiatici delle nostre città. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un viaggio nei sapori autentici della provincia dello Hunan a Milano

