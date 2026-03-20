Almeyda cita i 26 a disposizione per la partita contro il Valencia

L’allenatore di una squadra di calcio ha annunciato che ha a disposizione 26 giocatori per la prossima partita contro il Valencia. La notizia è stata riportata recentemente da Marca, una testata spagnola, e riguarda le scelte del tecnico per l’incontro in programma. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi dei calciatori o sulle motivazioni dietro questa decisione.

2026-03-20 19:16:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui Siviglia ricevere Domani al Valenza dal 21:00 in esso Ramón Sánchez-Pizjuán due classici della Liga nelle ore basse che cercano di suggellare il prima possibile la permanenza per non faticare nel tratto finale della stagione. Matías Almeyda ce l’ha ha citato i 26 giocatori che ha a disposizione per questa scommessa, anche se devi scartare prima della partita. Solo il Marcao e Peque feriti. Un’infermeria da cui Kike Salas che non ha potuto essere a Barcellona la settimana scorsa ma potrebbe essere in campo contro i valenciani dopo superare i tuoi problemi fisici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Almeyda: missili da 50 milioni contro la fameMatías Almeyda, tecnico del Siviglia in vista dello scontro contro il Barcellona, ha trasformato la conferenza stampa pre-partita in un appello etico... Matías Almeyda: “C’è la guerra e noi parliamo di una partita. Tirano missili che costano 50 milioni di euro”In Spagna la guerra in corso in Medioriente viene percepita in altro modo rispetto all’Italia.