Almeyda | missili da 50 milioni contro la fame

Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, ha dedicato la conferenza stampa prima della partita contro il Barcellona a un messaggio sulla disumanizzazione della società moderna. Ha parlato di un investimento di 50 milioni di euro in missili, collegandolo alla lotta contro la fame nel mondo. Almeyda ha usato il palco per mettere in discussione alcune priorità delle società attuali.