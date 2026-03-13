Almeyda | missili da 50 milioni contro la fame
Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, ha dedicato la conferenza stampa prima della partita contro il Barcellona a un messaggio sulla disumanizzazione della società moderna. Ha parlato di un investimento di 50 milioni di euro in missili, collegandolo alla lotta contro la fame nel mondo. Almeyda ha usato il palco per mettere in discussione alcune priorità delle società attuali.
Matías Almeyda, tecnico del Siviglia in vista dello scontro contro il Barcellona, ha trasformato la conferenza stampa pre-partita in un appello etico sulla disumanizzazione della società moderna. L'allenatore argentino ha messo a nudo il contrasto tra l'urgenza delle guerre globali e la continuità del business calcistico, chiedendo perché si spendano risorse militari invece di investire nell'istruzione e nel cibo. La dichiarazione arriva mentre la Spagna, guidata da Pedro Sanchez, assume una pos . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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