In Spagna, la guerra in Medioriente viene percepita in modo diverso rispetto all’Italia. Il premier Pedro Sanchez ha deciso di negare all’esercito americano l’uso delle basi militari in Andalucia per l’operazione israelo-statunitense contro l’Iran. Nel frattempo, Matías Almeyda ha commentato la situazione attuale affermando che, mentre si parla di una partita, in realtà vengono lanciati missili che costano 50 milioni di euro.

In Spagna la guerra in corso in Medioriente viene percepita in altro modo rispetto all’Italia. Il premier Pedro Sanchez ha negato all’ esercito americano l’utilizzo delle basi militari in Andalucia per l’operazione israelo-statunitense contro l’Iran. E ha schierato apertamente il suo Paese contro la guerra, anche a costo di scontrarsi con Donald Trump. I riflessi di questa posizione si riverberano nella società civile, anche nel calcio, dove il tema del conflitto non è un tabù. Per ultimo, ne ha parlato apertamente Matías Almeyda, l’argentino ex Lazio, Parma e Inter, oggi allenatore del Siviglia che domenica scenderà in campo contro il Barcellona nella 28esima giornata de La Liga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matías Almeyda: “C’è la guerra e noi parliamo di una partita. Tirano missili che costano 50 milioni di euro”

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