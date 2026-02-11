La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Torino del 17 aprile 2025, che aveva condannato l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny. Il motivo? un problema nella traduzione del testo. Ora il processo riprenderà da capo, lasciando in sospeso la decisione definitiva.

E’ stata annullata dalla Cassazione per un problema di traduzione la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 17 aprile 2025, condannò l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny a nove anni e sei mesi di reclusione per le morti provocate dall’amianto lavorato dalla Eternit a Casale Monferrato (Alessandria). Gli ermellini hanno stabilito che i giudici piemontesi dovranno tradurre la sentenza in una lingua nota all’imputato (in questo caso il tedesco). Il processo è uno di quelli scaturiti dalla maxi-inchiesta sulla Eternit avviata dalla procura di Torino nel 2004. Nel primo era stato contestato il disastro ambientale ma nel 2015 il reato fu dichiarato prescritto dalla Suprema Corte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maxi processo Eternit, Cassazione annulla per tradurre sentenza Corte d’appello

Approfondimenti su Eternit Cassazione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello relativa all'omicidio di Massimiliano Moro, avvenuto nel 2010 a Latina.

La Cassazione ha deciso di annullare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Sistema Rende”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Eternit Cassazione

Argomenti discussi: Eternit, si va in aula: Sempre più difficile mantenersi ottimisti.

Eternit, beffa infinita: la Cassazione impone di tradurre la sentenza, Schmidheiny si salva ancoraIl magnate svizzero era stato condannato a nove anni e sei mesi per omicidio colposo: ha fatto ricorso perché la sentenza non è stata tradotta in tedesco. torino.repubblica.it

Processo Eternit bis. Una malata di mesotelioma: Il killer è ancora in giroAttesa per la sentenza della Corte di cassazione sull'accusa di omicidio colposo nei confronti del magnate svizzero Stephan Schmidheiny. In appello è stato condannato per 91 morti a 9 anni e 6 mesi di ... rainews.it

La "guerra" della falda, il timore per 157mila metri cubi di materiali abusivi, contaminati da PCB e eternit - facebook.com facebook